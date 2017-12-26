В Краснодаре адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, следственными органами СКР по краю в отношении жителя города Армавира проводилась проверка по факту возможного совершения им преступлений. В этой связи мужчина заключил соглашение с ранее знакомым адвокатом об оказании ему юридической помощи. Адвокат, введя своего доверителя в заблуждение, сообщил, что при условии передачи ему 3 миллионов рублей он может поспособствовать в непривлечении мужчины к уголовной ответственности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Указанная денежная сумма якобы предназначалась для должностных лиц правоохранительных органов. Мужчина согласился, однако о поступившем предложении сообщил в УФСБ России по краю. Встретившись с адвокатом, заявитель передал ему требуемую сумму денег. Между тем, распорядиться полученными деньгами обвиняемый не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база¸ в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.