В Краснодарском крае перед судом предстанет местный житель, за покушение на дачу взятки сотруднику полиции

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины – жителя города Белореченск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия, утром 29 октября 2017 года, обвиняемый, находясь в помещении дежурной части Белореченского ЛОП Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, за потребление спиртных напитков в общественном месте, лично передал сотруднику полиции взятку в сумме 1 тысячи рублей, за не привлечение его к административной ответственности. Правоохранитель от взятки отказался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан