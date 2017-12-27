В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении женщины по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).

По данным следствия, с целью организации азартных игр женщина приобрела 6 системных блоков ПК с находящимися внутри жесткими дисками. После этого она арендовала помещение одного из гаражей по улице Кореновской, в котором проводила азартные игры с использованием сети «Интернет», принимая посетителей. 17 ноября 2017 года незаконная деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками полиции. В ходе осмотра помещения следствием было обнаружено и изъято 6 единиц компьютерной техники.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.