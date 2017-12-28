〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Мостовском районе 27 декабря произошло ДТП с участием локомотива

Четверг, 28 декабря 2017 07:20
Оцените материал
(0 голосов)

По данным транспортной полиции, авария произошла днем на нерегулируемом железнодорожном переезде — столкнулись легковой автомобиль и маневровый локомотив. Авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Задержки поездов пригородного и дальнего следования нет. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Прочитано 35 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.