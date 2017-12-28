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Задержан убийца кубанской журналистки Жанны Вебер

Четверг, 28 декабря 2017 07:20
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По данным следствия, убийство произошло в ходе конфликта между 29-летней женщиной и ее 36-летним бывшим мужем (супруги официально не были разведены, но не проживали вместе). По версии следствия, утром 26 декабря во время бытового конфликта мужчина выстрелил в голову женщины из травматического оружия. После этого он скрылся.

По данным СМИ, Вебер хотела ограничить общение Леонтикова с сыном. Известно, что после совершения убийства преступник забрал сына и уехал с ним к родственникам в Армавир.

Журналистка скончалась по дороге в больницу в машине «скорой помощи».

Анатолий Леонтиков был объявлен в федеральный розыск.

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