Задержан убийца кубанской журналистки Жанны Вебер

По данным следствия, убийство произошло в ходе конфликта между 29-летней женщиной и ее 36-летним бывшим мужем (супруги официально не были разведены, но не проживали вместе). По версии следствия, утром 26 декабря во время бытового конфликта мужчина выстрелил в голову женщины из травматического оружия. После этого он скрылся.



По данным СМИ, Вебер хотела ограничить общение Леонтикова с сыном. Известно, что после совершения убийства преступник забрал сына и уехал с ним к родственникам в Армавир.



Журналистка скончалась по дороге в больницу в машине «скорой помощи».



Анатолий Леонтиков был объявлен в федеральный розыск.