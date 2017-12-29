В Краснодаре избили координатора «Эковахты по Северному Кавказу»

В Краснодаре около дома одного из экологов на Андрея и его спутников напали трое неизвестных. Они распылили перцовый газ в двух наших товарищей, а Рудомаху жестоко избили.

Рудомаха госпитализирован, добавил Шевченко. По предварительным данным, у Рудомахи закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.



Из автомобиля, по словам активиста, были похищены рюкзаки с аппаратурой, компьютеры, фотоаппараты и видеокамеры, а также документы. "Забрали все и быстро скрылись. На головах нападавших были балаклавы, их невозможно будет опознать", - рассказал Шевченко.



Нападение было совершено после того, как экологи вернулись с инспекции Черноморского побережья, сообщает "Югополис" со ссылкой на активистку "ЭкоВахты" Арину Лисовец.



В результате нападения также пострадал активист Виктор Чириков, которого неизвестные ударили по животу, уточняет издание.



Комментарии от представителей Главного управления МВД по Краснодарскому краю по поводу инцидента пока не поступали.



