В Краснодаре иностранец похитил у нескольких врачей более 1 млн рублей

Ранее в отдел полиции в поселке Калинино обратился врач местного медучреждения. Он рассказал, как его обманул иностранец. Мужчина посещал в больнице родственника. Он представился врачу работником посольства иностранного государства ближнего зарубежья. Злоумышленник рассказал слезную историю о больной дочери и нехватке средств на лечение. А потом попросил в долг 200 тысяч рублей. Врач вошел в положение несчастного и одолжил требуемую сумму. Но мошенник после этого пропал. А работник медучреждения отправился писать заявление в полицию.



Вскоре в полицию Краснодара обратились еще шестеро врачей. Они рассказали такую же историю. Обманутые медработники дали в долг иностранцу-мошеннику от 50 до200 тысяч рублей.



Подозреваемого нашли и задержали в аэропорту - он собирался улетать на родину. Оказалось, что 24-летний мошенник из среднеазиатской республики полученный обманным путем миллион рублей потратил на погашение своих долгов.



- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), - сообщили в пресс-службе МВД России.