В Краснодаре из-за петарды произошел пожар в 17-этажном жилом доме‍

Ночью одна из новогодних петард попала в декоративный технический шов одной из многоэтажек в Краснодаре. Начался пожар.

По информации дежурной части возгорание началось около 0:28. Площадь пожара составила 5 кв м. В 0:42 возгорание было ликвидировано.



Пострадавших нет.