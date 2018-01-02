В Краснодаре из-за петарды произошел пожар в 17-этажном жилом доме‍

Ночью одна из новогодних петард попала в декоративный технический шов одной из многоэтажек в Краснодаре. Начался пожар.
По информации дежурной части возгорание началось около 0:28. Площадь пожара составила 5 кв м. В 0:42 возгорание было ликвидировано.
Пострадавших нет.
В Краснодаре из-за петарды произошел пожар в 17-этажном жилом домеВторник, 02 января 2018 07:38
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Ночью одна из новогодних петард попала в декоративный технический шов одной из многоэтажек в Краснодаре. Начался пожар.
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