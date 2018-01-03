В Краснодаре мужчина в отеле избил девушку-администратора

В Краснодаре пьяный постоялец отеля избил администраторшу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Происшествие случилось в гостинице, расположенной в центре города. Пьяный мужчина, снимавший вместе с подругой номер, пристал к администратору с требованием дать ему зажигалку. Девушка отказала и получила кулаком в лицо. Пока администратор приходила в себя от шока, постоялец поднялся в номер, прихватил подругу, они спустились вниз и вместе решили продолжить карательную акцию. Буян перелез стойку и принялся избивать свою жертву, а подруга активно помогала ему. После экзекуции парочка скрылась. Администратор обратилась в полицию, но, как выяснилось, злоумышленники получили номер, не предъявляя документов. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.