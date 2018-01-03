В Армавире на улице прохожие обнаружили труп мужчины

Прохожие наткнулись в Армавире на страшную находку – прямо на улице лежал труп мужчины, сообщает паблик «ЧП Армавир».

Произошло это поздно вечером 2 января. Тело погибшего лежало между домами №240 и 242 по улице Ефремова (район между улицами Советской Армии и 30 лет Победы).

Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Тем осталось только констатировать смерть мужчины. На вид ему около 50 лет. Тело лежало рядом со старой котельной. Свидетели также рассказали, что от погибшего исходил сильный запах алкоголя.