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В Армавире на улице прохожие обнаружили труп мужчины

Среда, 03 января 2018 23:58
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Прохожие наткнулись в Армавире на страшную находку – прямо на улице лежал труп мужчины, сообщает паблик «ЧП Армавир».

Произошло это поздно вечером 2 января. Тело погибшего лежало между домами №240 и 242 по улице Ефремова (район между улицами Советской Армии и 30 лет Победы).

Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Тем осталось только констатировать смерть мужчины. На вид ему около 50 лет. Тело лежало рядом со старой котельной. Свидетели также рассказали, что от погибшего исходил сильный запах алкоголя.

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