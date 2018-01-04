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СЮЖЕТ ДНЯ

В Тихорецком районе парень украл елку из городского парка

Четверг, 04 января 2018 00:05
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Представители районной администрации сообщили в полицию о краже елки с территории горпарка. Ущерб составил 6 тыс. рублей.
Правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 18-летний житель станицы Новолеушковской.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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