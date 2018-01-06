На границе между Россией и Абхазией в Сочи сгорел автомобиль

В Сочи на границе с Абхазией на Многостороннем автомобильном пункте пропуска –МАПП «Адлер» загорелся легковой автомобиль. Пожар случился 5 января утром. В результате возгорания пострадал водитель иномарки.

Пожар произошел на российской стороне государственной границы. В пункте пропуска загорелся остановившийся для прохождения пограничных и таможенных процедур автомобиль KIA. Иномарка вспыхнул по неизвестным пока причинам. Огонь удалось локализовать до прибытия пожарных. Водитель с ожогами лица госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.