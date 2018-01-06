Женщина-водитель врезалась в столб и погибла под Геленджиком

Информация о смертельной автоаварии появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что утром 5 января на трассе под Геленджиком автомобиль ВАЗ 2107 на скорости влетел в дорожный столб. На момент дорожно-транспортного происшествия за рулем автомобиля находилась женщина, которая в результате произошедшего получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. По какой причине автомобилистка не справилась с управлением предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.