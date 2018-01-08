Под Краснодаром эвакуатор раздавил ВАЗ с тремя подростками

Страшное ДТП произошло в канун Нового года в Динском районе Краснодарского края. На трассе «Динская — Пластуновская» эвакуатор смял ВАЗ 2106. В легковом автомобиле находились трое подростков 14-летнего возраста и женщина-водитель. Все они получили тяжелые травмы.

В конце декабря жительница станицы Динской забрала с новогодней елки дочь и двух ее друзей. ВАЗ-2106 двигался по главной дороге, когда внезапно со стоянки от одного из магазинов на трассу задним ходом выехал эвакуатор. Произошло столкновение грузовика и легковушки.

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и трое несовершеннолетних пассажиров ВАЗ 2106. Все школьники получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу Краснодара, где им провели нейрохирургические операции.