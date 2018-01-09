В ДТП под Геленджиком погибли два человека‍

Жуткая авария унесла жизни двоих человек днем 8 января. Mitsubishi и ВАЗ столкнулись на пути из Дивноморского в сторону Новороссийска.

- Сообщение о происшествии на трассе «Дон» поступило в 14:55. По предварительным данным, 24-летний водитель Mitsubishi не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отечественном авто, которым управлял 44-летний мужчина находились три пенсионерки, две из которых преклонного возраста – 97 и 107 лет, еще одной пассажирке 72 года.

- В аварии погибли два человека, водитель ВАЗ-2114 и одна из его пассажирок. Водитель Mitsubishi обратился за медпомощью с ушибом грудной клетки, - добавили в ведомстве.

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