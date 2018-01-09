В Темрюкском районе бывший директор хлебозавода подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Старотитаровский хлебозавод», подозреваемого в полной невыплате заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий. По версии следствия, в период с июня по август 2017 года он не выплачивал заработную плату 78 подчиненным сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению. Действующим руководством принимаются меры к погашению задолженности по зарплате. Расследование уголовного дела продолжается.