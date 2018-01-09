В Ейском районе молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве бабушки

Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей 75-летней бабушки (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что пенсионерка проживала самостоятельно в одном из домовладений по улице Шмидта в городе Ейске, где у нее несколько дней гостил внук. По версии следствия, вечером 27 декабря 2017 года молодой человек беспричинно нанес пожилой женщине не менее 5 ударов металлическим ломом по голове, причинив ей две открытые черепно-мозговые травмы, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. 1 января 2018 года погибшую обнаружили ее знакомые, которые пришли ее проведать. Со слов молодого человека, в момент совершения убийства он увидел в бабушке ведьму.

В настоящее время обвиняемый находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. С целью установления вменяемости молодого человека назначено психолого-психиатрическая экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.