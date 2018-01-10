В Кавказском районе мужчина подозревается в убийстве сожительницы

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей 53-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в одном из домовладений в станице Кавказской. По версии следствия, днем 9 января 2018 года они находились дома, где распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя на почве ревности мужчины к сожительнице между ними произошел словесный конфликт. В ходе возникшей ссоры он, разозлившись, нанес женщине один удар ножом в шею, убив ее.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.