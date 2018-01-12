В Краснодаре неизвестные украли кабинку с колеса обозрения

В ночь на минувшую среду в Краснодаре неизвестные злоумышленники сумели проникнуть на охраняемую территорию аттракциона под названием «Колесо обозрения», расположенного в Городском саду. Здесь, воспользовавшись сварочным оборудованием, неизвестные сняли с колеса одну из кабинок, после чего распилили ее на фрагменты и вывезли за пределы парка. Представители администрации парка обратились с заявлением о пропаже кабинки в полицию. Сейчас стражи порядка проводят соответствующие следственные мероприятия, пытаясь установить личности воров. Правоохранители уже изъяли записи с камер наблюдения, установленных в парке, а также проводят активную проверку действующих в городе пунктов приема металлолома. Напомним, 52-метровое колесо обозрения было установлено в Городском саду в начале 2014 году – оно стало третьем в стране по высоте. Вплоть до этого происшествия на колесе было 36 кабинок для посетителей, теперь же их осталось всего 35. Администрация парка, к слову, уже провела экспертную проверку оборудования и приняла решение не прерывать работу аттракциона в связи с отсутствием опасности.