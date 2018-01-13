В Белореченском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сожительницы

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 36-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что незадолго до произошедшего сожители проживали раздельно ввиду постоянных конфликтов из-за злоупотребления женщиной алкоголем. По версии следствия, вечером 15 октября 2017 года мужчина пришел в гости к сожительнице по улице Свердлова в городе Белореченске, где они совместно стали распивать спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял кухонный нож и нанес им удар в область груди сожительницы. В результате причиненного проникающего ранения грудной клетки с повреждением сердца потерпевшая скончалась на месте.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.