В Краснодаре по факту смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 10 февраля 2017 года 56-летняя женщина была доставлена в МБУЗ «КГК БСМП», где ей проведена операция. 2 марта пациентка была выписана из больницы. 17 мая женщина скончалась в одной из больниц Хабаровского края, где проживала. Согласно выводам патологоанатомического исследования причиной смерти явилось оставление марлевой салфетки в верхних отделах желудочно-кишечного тракта при проведении операции.

В настоящее время следствием назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Действиям медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь потерпевшей, будет дана соответствующая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.