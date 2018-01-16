В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч. 1 ст. 268 УК РФ).

По версии следствия, 15 июля 2017 года, мужчина, на принадлежащей ему моторной лодке «Квин Трекс» перевозил своих знакомых от берега пляжа села Криница Геленджикского района Краснодарского края в сторону ущелья «Темная Щель». На подходе к ущелью, на расстоянии примерно 50 метров от берега, винтом подвесного мотора была травмирована женщина - 1963 года рождения, жительница города Химки Московской области. После произошедшего, водитель судна достал пострадавшую из воды и незамедлительно доставил ее в медицинское учреждение, где ей была оказана помощь. Согласно заключению эксперта, полученные повреждения тела отдыхающей квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан