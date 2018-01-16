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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта

Вторник, 16 января 2018 11:43
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч. 1 ст. 268 УК РФ).

По версии следствия, 15 июля 2017 года, мужчина, на принадлежащей ему моторной лодке «Квин Трекс» перевозил своих знакомых от берега пляжа села Криница Геленджикского района Краснодарского края в сторону ущелья «Темная Щель». На подходе к ущелью, на расстоянии примерно 50 метров от берега, винтом подвесного мотора была травмирована женщина - 1963 года рождения, жительница города Химки Московской области. После произошедшего, водитель судна достал пострадавшую из воды и незамедлительно доставил ее в медицинское учреждение, где ей была оказана помощь. Согласно заключению эксперта, полученные повреждения тела отдыхающей квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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