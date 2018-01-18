В Новопокровском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство бывшей супруги и тещи

Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство 34-летней бывшей супруги (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство ее 64-летней матери (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина находились в разводе, однако продолжали проживать в одном домовладении по улице Северной в селе Горькая Балка совместно с матерью последней и их общим ребенком. Между бывшими супругами ранее неоднократно возникали ссоры на бытовой почве. По версии следствия, вечером 10 сентября 2017 года мужчина распивал спиртные напитки на кухне. Между ним и бывшей тещей возник конфликт, в ходе которого он нанес пенсионерке не менее 4 ударов кухонным ножом по голове и рукам. Женщина, услышав крики матери, попыталась пресечь противоправные действия бывшего супруга. В этот момент потерпевшей удалось выбежать на улицу и самостоятельно вызвать сотрудников полиции и скорой медицинской помощи. В ответ обвиняемый причинил бывшей жене пядка 4 ножевых ранений тела, от которых она упала на пол и потеряла сознание, а после попытался нанести еще один удар, но женщине удалось увернуться и убежать. После этого обвиняемый скрылся, однако спустя некоторое время был задержан.

На период следствия в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время. Вину в инкриминируемых преступлениях фигурант признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.