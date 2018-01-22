Гражданин Таджикистана может сесть в тюрьму за незаконное пересечение государственной границы

По материалам краевого УФСБ в отношении жителя солнечного региона пограничники возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 322 УК РФ, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В биографии иностранца это не первый случай нарушения российских законов. Несколько лет назад он совершил ряд административных правонарушений в миграционной сфере, в результате чего был привлечен к ответственности и ограничен во въезде в Россию сроком на пять лет.

Однако находясь в родной республике молодой таджик предпринял попытку обойти судебную санкцию иностранного государства. Он обратился в национальную паспортно-визовую службу, поменял документ, после чего через краснодарский аэропорт беспрепятственно въехал в Россию.

Несмотря на преступную уловку подозреваемый в нарушении государственной границы был задержан сотрудниками органов безопасности. В настоящее время следственные действия продолжаются.