В Краснодаре поваленные ветром строительные леса повредили шесть машин

21 января в Краснодаре из-за порывистого ветра металлические конструкции рухнули на припаркованные машины.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Петра Метальникова около 10:00. Из-за порывистого ветра на припаркованные шесть машин рухнула конструкция со строительным лесом. В результате автомобили получили серьезные механические повреждения. К счастью, никто не пострадал. Только теперь автомобилисты все разом подали обращения в полицию. По одной из версий, конструкция была возведена с грубыми нарушениями техники безопасности.

Как сообщил представитель пресс-службы УМВД по г.Краснодар Артем Коноваленко, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ущерб, нанесенный автомобилистам, оценивают эксперты.