В Апшеронском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в убийстве пенсионерки

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 79-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что погибшая проживала самостоятельно в одном из частных домовладений в городе Апшеронске. По версии следствия, 17 января 2018 года мужчина находился в гостях у соседа пенсионерки, где совместно с ним распивал спиртные напитки. После употребления алкоголя он прибыл к домовладению пенсионерки и, войдя в помещение, нанес ей не менее 2 ударов ножом в область шеи. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. Спустя два дня погибшая была обнаружена соседкой, которая, в свою очередь, сообщила об этом в полицию.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и его мотива. Кроме того, в ходе расследования будет проверена версия возможного хищения подозреваемым ценных предметов и денег у погибшей. Расследование уголовного дела продолжается.