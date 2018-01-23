В Туапсе на Горке Героев вандалы вырвали фонари

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 января. Неизвестные выдернули сразу семь светильников, установленные за счет бюджетных средств.

Нанесенный ущерб оценивается в размере 100 тысяч рублей. Жителей и гостей города-героя Туапсе особенно возмущает то, что это произошло на территории военного комплекса, возведенного в память о защитниках города.



Всех, кому известна какая-либо информация о произошедшем инциденте, власти Туапсе просят обращаться в полицию.