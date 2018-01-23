В Горячем Ключе двое мужчин подозреваются в убийстве сожителей

В правоохранительные органы Горячего Ключа 27 декабря 2017 года обратилась дочь 62-летнего местного жителя с заявлением о похищении ее отца и его 55-летней сожительницы. По данному факту Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«ж» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение двух лиц).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность к исчезновению двух 60-летних мужчин. Установлено, что между 55-летней женщиной и сыном одного из задержанных сложились личные неприязненные отношения ввиду имевшегося гражданского спора, связанного с разделом наследуемой квартиры умершей родственницы. Со слов задержанного, в этой связи днем 25 декабря 2017 года он совместно с родственником своей супруги прибыл к дому указанной женщины в поселке Кутаис с целью разговора. Однако, войдя в домовладение, между мужчинами и хозяйкой дома возник конфликт, в ходе которого один из пришедших нанес несколько ударов руками по голове оппонентки, после чего предпринял попытку задушить ее. В это время второй злоумышленник прошел в спальную комнату, где находился 62-летний сожитель потерпевшей, и аналогичным образом ударил мужчину по голове, а затем начал душить. Убив сожителей, злоумышленники завернули их тела в покрывало и вывезли на автомобиле в лесополосу, где закопали в разных местах. На следующий день подозреваемые вернулись в домовладение погибших с целью сокрытия следов совершенного преступления, после чего скрылись, похитив имущество.

В связи с открывшимися обстоятельствами действиям подозреваемых дана квалификация в части совершения преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанных мер пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. С целью установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, в ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям подозреваемых в части совершенного ими хищения. Расследование уголовного дела продолжается.