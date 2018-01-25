В Сочи пограничники задержали россиянина, который незаконно пересек российско-абхазскую границу

Мужчина рассказал, что бежал из рабства. В районе поселка Нижняя Шиловка пограничный наряд выявил неизвестного, который вброд пересек пограничную реку Псоу. Мужчину задержали, едва он вышел на российский берег.

Неизвестный пояснил, что был вынужден использовать преступный способ пересечения государственной границы. Якобы год назад его буквально взяли в рабство местные жители соседнего государства. Они забрали у него документы и принудили вести трудовую деятельность на частной стройке. Сбежать от «рабовладельцев» помогли местные жители. Мужчина воспользовался предоставленной возможностью и направился домой в Россию через пограничную реку в обход пункта пропуска.

Соответствуют ли действительности показания предполагаемого преступника, предстоит выяснить компетентным органам. По факту незаконного пересечения государственной границы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.