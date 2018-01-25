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СЮЖЕТ ДНЯ

За подделку в паспорте гражданин Турецкой Республики заключен под стражу

Четверг, 25 января 2018 09:40
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Иностранного гражданина выявили в международном аэропорту Краснодара при оформлении рейса в Стамбул. Он пытался пересечь государственную границу по документу с поддельным оттиском печати «Разрешено временное проживание».

Задержанный пояснил, что за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей данную запись ему проставил знакомый, якобы в уполномоченном на то учреждении. Цена вопроса не смутила 47-летнего мужчину. Подобное разрешение дает иностранным гражданам возможность беспрепятственно находиться на территории России сроком до трех лет с последующей перспективой получения вида на жительство. Однако его ожидания не оправдались. При попытке выехать из России мужчина был задержан.

В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела по ч.1 ст.322 УК РФ, в отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения заключение под стражей. Следственные действия по данному факту продолжаются.

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