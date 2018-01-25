В Сочи местный житель предстанет перед судом по обвинению в хранении и распространении детской порнографии

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а,г» ч.2 ст.242.1 УК РФ (хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, мужчина хранил на жестком диске своего персонального компьютера фото и видео материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, в том числе с участием лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В марте 2017 года обвиняемый при помощи сети «Интернет», будучи зарегистрированным пользователем в одной из социальных сетей, распространил данные материалы среди неопределенного круга лиц. По результатам комплексной сексолого-искусствоведческой экспертизы они признаны порнографическими. Указанный факт был выявлен сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.