В Крымском районе мужчина подозревается в убийстве коллеги

В правоохранительные органы Крымского района 17 января 2018 года поступило сообщение об обнаружении в селе Киевском тела 66-летнего мужчины с причиненной черепно-мозговой травмой. По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем при участии следователя-криминалиста краевого следственного управления СКР и сотрудников полиции установлена причастность к совершению указанного преступления 38-летнего коллеги погибшего. Установлено, что 66-летний мужчина работал охранником в одной из организаций, расположенной в селе Киевском. По версии следствия, вечером 16 января 2018 года 38-летний мужчина находился дома в хуторе Плавненском, где распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он выехал из дома на своем автомобиле для приобретения нового. Между тем, в связи с тем, что денег у мужчины не было, он решил совершить кражу. Приехав к месту своей работы, он проник на территорию организации с целью хищения вещей и предметов. Встретив там охранника и испугавшись, что последний сообщит об этом в полицию, он нанес мужчине несколько ударов по голове подобранной на месте металлической трубой. Совершив убийство, злоумышленник похитил принадлежащее организации имущество, после чего скрылся. Утром следующего дня погибшего обнаружил его сменщик, о чем сообщил в правоохранительные органы.

Ввиду того, что преступление было совершено в условиях неочевидности, его раскрытие представляло определенную сложность. Однако благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям оно было раскрыто спустя 6 дней.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям подозреваемого в части совершенного им хищения. Расследование уголовного дела продолжается.