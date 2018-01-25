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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины за дачу взятки сотруднику полиции

Четверг, 25 января 2018 09:48
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, 04 декабря 2017 года, в 16 часов 20 минут, мужчина, находясь в городе Новороссийск, по улице Жуковского, осуществлял пассажирские перевозки без специального разрешения и без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, чем совершил административные правонарушения, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Его противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками Новороссийского ЛОП МВД России на транспорте. Нарушителю было предложено проследовать в дежурную часть полиции на станции Новороссийск для составления административного материала. Находясь в кабинете дежурной части, мужчина не желая быть привлеченным к ответственности, предложил и лично передал представителю власти взятку в сумме 11200 рублей. Правоохранитель от взятки отказался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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