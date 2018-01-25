На российско-абхазской границе пограничники задержали жителя Кубани, подозреваемого в уголовном преступлении, совершенном на территории Хабаровского края.

Ранее мужчина был уличен в незаконном промысле краснокнижной рыбы.

Сотрудники краевого погрануправления выявили предполагаемого преступника в МАПП «Адлер» при оформлении его на выезд за рубеж. Было установлено, что он числится в федеральном розыске по инициативе правоохранительных органов дальневосточного региона. Несколько месяцев назад в отношении кубанца было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ и избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Он пренебрег данным решением и попытался выехать в Абхазию.

Уклонившегося от следственных действий гражданина задержали и передали сотрудникам полиции.