В Славянском районе проводится проверка по факту смерти сожителей в результате пожара

В правоохранительные органы Славянского района сегодня утром поступило сообщение об обнаружении после локализации пожара в одном из домовладений в хуторе Коржевском тел 32-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы. По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, утром 25 января 2018 года соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. С целью установления причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Назначены пожаро-техническая и генетическая экспертизы. Точная причина возгорания устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.