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Сорвавшийся со склона горы в Сочи лыжник погиб

Понедельник, 29 января 2018 09:11
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Один человек погиб, скатываясь по склону вне горнолыжной трассы около Сочи, еще двум горнолыжникам понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В 14:00 мы приняли сообщение о чрезвычайном происшествии вне горнолыжных трасс курорта "Горки Город". На необорудованных и не предназначенных для катания склонах недалеко от водопада Поликаря, по словам очевидцев, со склона сорвался лыжник - мужчина 35-40 лет", - приводятся в сообщении слова руководителя спасательной службы курорта Андрея Морозова.

Спасатели смогли добраться на место происшествия через 20 минут, однако мужчина был уже мертв.

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