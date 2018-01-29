Сорвавшийся со склона горы в Сочи лыжник погиб

Один человек погиб, скатываясь по склону вне горнолыжной трассы около Сочи, еще двум горнолыжникам понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.



"В 14:00 мы приняли сообщение о чрезвычайном происшествии вне горнолыжных трасс курорта "Горки Город". На необорудованных и не предназначенных для катания склонах недалеко от водопада Поликаря, по словам очевидцев, со склона сорвался лыжник - мужчина 35-40 лет", - приводятся в сообщении слова руководителя спасательной службы курорта Андрея Морозова.



Спасатели смогли добраться на место происшествия через 20 минут, однако мужчина был уже мертв.