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В Краснодаре пьяный водитель устроил массовое ДТП с шестью автомобилями

Понедельник, 29 января 2018 09:15
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Подробности инцидента сообщила инспектор отдела безопасности ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Зарьянцева.
ДТП произошло 27 января в 20.50. 27-летний водитель «Мерседеса» пытался проехать перекресток улиц Северной и Котовского на желтый свет и столкнулся с автомобилем «Ниссан Тиана», который уже остановился. «Ниссан» отбросило на стоявшую на светофоре «Ладу Приору», которая от удара вылетела на полосу встречного движения и столкнулась со «Шкодой».

«Мерседес» в свою очередь зацепил автомобиль «Хюндай», который врезался в стоящую «Тойоту».

В ДТП получили травмы пассажирки автомобилей «Ниссан Тиана» и «Хюндай».

Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение у водителя автомобиля «Мерседес».

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