В Краснодаре пьяный водитель устроил массовое ДТП с шестью автомобилями

Подробности инцидента сообщила инспектор отдела безопасности ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Зарьянцева.

ДТП произошло 27 января в 20.50. 27-летний водитель «Мерседеса» пытался проехать перекресток улиц Северной и Котовского на желтый свет и столкнулся с автомобилем «Ниссан Тиана», который уже остановился. «Ниссан» отбросило на стоявшую на светофоре «Ладу Приору», которая от удара вылетела на полосу встречного движения и столкнулась со «Шкодой».



«Мерседес» в свою очередь зацепил автомобиль «Хюндай», который врезался в стоящую «Тойоту».



В ДТП получили травмы пассажирки автомобилей «Ниссан Тиана» и «Хюндай».



Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение у водителя автомобиля «Мерседес».