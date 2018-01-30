В Краснодаре пограничники задержали гражданина одной из стран Закавказья с паспортом, содержащим признаки подделки

В документе был выявлен поддельный оттискпечати генконсульства своей страны, заверяющей отметку о сроке его действия в иностранном государстве.

Подозреваемыйбыл задержан при прохождении паспортного контроля при попытке вылететь авиарейсом в Ереван из международного аэропорта «Пашковский». Опытный сотрудник краевого погрануправленияустановил, что документ 33-летнего мужчины содержит признаки подделки. В пропуске через государственную границу емубыло отказано. Иностранца задержали.

В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.1 ст.322 УК РФ – покушение на незаконное пересечение государственной границы. Следственные действия продолжаются.