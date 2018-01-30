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СЮЖЕТ ДНЯ

Преступник задержан на российско-абхазской границе

Вторник, 30 января 2018 06:52
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Мужчина скрылся за рубежом после вынесения судом апелляционного постановления о смягчении уголовного наказания за незаконное хранение и распространение наркотических средств.

Выяснилось, что несколько лет назад 39-летний россиянин был осужден по ч.2 ст.228 УК РФ и по решению суда должен был три года провести в местах лишения свободы. Спустя год он подал апелляцию о пересмотре наказания и получил положительное решение. Суд вменил преступнику 100 дней исправительных работ. Однако к месту исполнения приговора суда мужчина так и не прибыл.

Только год спустя преступник был задержанв МАПП «Адлер» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время он передан инициаторам розыска.

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