Разбился насмерть 17-летний мотоциклист в Абинском районе

В Краснодарском крае 17-летний молодой человек без прав за рулем мотоцикла «ИЖ-юпитер 5» не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия водитель мото от полученных травм скончался до приезда «скорой», его несовершеннолетний пассажир с травмами был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.