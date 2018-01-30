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Разбился насмерть 17-летний мотоциклист в Абинском районе

Вторник, 30 января 2018 06:53
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В Краснодарском крае 17-летний молодой человек без прав за рулем мотоцикла «ИЖ-юпитер 5» не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинулся.
В результате происшествия водитель мото от полученных травм скончался до приезда «скорой», его несовершеннолетний пассажир с травмами был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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