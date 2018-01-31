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В Староминском районе девушка подозревается в убийстве соседа

Среда, 31 января 2018 01:37
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Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Староминского района, подозреваемой в убийстве 36-летнего соседа (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 29 января 2018 года девушка находилась в гостях у соседа в станице Староминской, где совместно с ним распивала спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, ходе которого гостья взяла кухонный нож и нанесла им один удар в левую заушную область хозяина дома. Сосед мужчины, услышав шум, вызвал участкового уполномоченного полиции. Когда сотрудник полиции прибыл на место, потерпевший уже скончался в результате причиненного телесного повреждения.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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