В Крымском районе опасные отходы вывозили в населенные пункты‍

В Крымском районе фирма-субподрядчик при демонтаже объектов и сооружений компрессорной станции нарушила права жителей на чистую и безопасную экологическую среду. За это на директора организации заведено уголовное дело, так как предметы и вещества были экологически опасны.



В следственных органах отмечают, что организация заключила контракт с предприятием для демонтажа компрессорной станции. Отметим, что такая станция предназначена для преобразования сжатых газов, которые потом могут использовать как энергоноситель. Так или иначе, работы по демонтажу должны были проработать с экологической позиции, чего не было сделано. Более того, пропитанные опасными веществами предметы, грунт вывозили прямиком на территорию населенного пункта. Из-за этого был нанесен вред почве, а также поставлены в опасное положение сами жители. Однако вскоре это выявила прокуратура, за что и завели потом уголовное дело.



- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будет проведена экологическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.



