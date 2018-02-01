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Парень и девушка с пистолетом ограбили 13 магазинов в Краснодаре

Четверг, 01 февраля 2018 08:00
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В Краснодаре правоохранители раскрыли банду, которая успела ограбить больше 10 магазинов краевой столицы.
Под подозрение попали 27-летний безработный Сергей из Иркутской области и его 20-летняя знакомая Татьяна. Вместе они создали банду, обзавелись оружием и совершали налеты на продуктовые магазины краевой столицы. В итоге с осени 2016 года по весну 2017 года они успели ограбить 13 торговых точек. Добыча всякий раз была разной – от тысячи рублей до 58.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу, где будут ожидать приговор суда. Если их признают виновными, то парень с девушкой отправятся за решетку на долгих 15 лет, добавили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

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