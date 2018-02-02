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СЮЖЕТ ДНЯ

В Крымском районе проводится проверка по факту гибели двух человек

Пятница, 02 февраля 2018 10:29
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В правоохранительные органы Крымского района 1 февраля 2018 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений села Киевского тел 52-летней местной жительницы и ее 38-летнего сожителя с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что сожители арендовали указанное домовладение. По предварительным данным, днем 1 февраля 2018 года прибывший к ним собственник домовладения, войдя в помещение, обнаружил арендаторов без признаков жизни. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия следствием на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено.

В настоящее время с целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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