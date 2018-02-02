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В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела администрации Хостинского района по подозрению в покушении на получение взятки

Пятница, 02 февраля 2018 10:30
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Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации Хостинского внутригородского района города Сочи. Он подозревается в покушении на получение взятки в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2017 года к чиновнику обратился мужчина с просьбой предоставить ему возможность разместить на территории района шесть торговых точек на предновогодний период. Начальник отдела районной администрации пояснил, что готов оказать содействие в данном вопросе, но ему необходимо передать 30 тысяч рублей за каждую торговую точку, а всего 180 тысяч за бездействие в выявлении фактов несанкционированной нестационарной торговли, а также общее покровительство. При этом деньги было необходимо передать через посредника. Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственное управление СКР по региону. 26 декабря 2017 года заявитель встретился с посредником, действовавшим по указанию чиновника и не осведомленного о преступном плане, и передал требуемую сумму денег. После получения денег дальнейшие действия мужчины были пресечены оперативными сотрудниками отдела ЭБ и ПК УВД Сочи, действовавшими по поручению следователя.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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