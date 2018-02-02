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СЮЖЕТ ДНЯ

4 автомобиля сгорели минувшей ночью в Юбилейном микрорайоне Краснодара‍

Пятница, 02 февраля 2018 10:39
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Поздней ночью около 3:30 на парковке, расположенной возле дома №9 на Рождественской Набережной загорелся автомобиль «Фольксваген». По словам очевидцев, огонь вспыхнул под капотом легковушки.

С этого автомобиля пламя перекинулось на припаркованную рядом «Тойоту», за ней – на «Рено Логан» и еще один «Фольксваген».

К тому моменту, как на место ЧП прибыли пожарные, автомобили выгорели полностью. Специалисты исключили вероятность поджога. Возгорание произошло вследствие замыкания электропроводки.

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