4 автомобиля сгорели минувшей ночью в Юбилейном микрорайоне Краснодара‍

Поздней ночью около 3:30 на парковке, расположенной возле дома №9 на Рождественской Набережной загорелся автомобиль «Фольксваген». По словам очевидцев, огонь вспыхнул под капотом легковушки.



С этого автомобиля пламя перекинулось на припаркованную рядом «Тойоту», за ней – на «Рено Логан» и еще один «Фольксваген».



К тому моменту, как на место ЧП прибыли пожарные, автомобили выгорели полностью. Специалисты исключили вероятность поджога. Возгорание произошло вследствие замыкания электропроводки.