В Новопокровском районе местный житель подозреваются в причинении телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть

Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя станицы Новопокровской, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда 46-летнему мужчине, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, 30 января 2018 года к 48-летнему местному жителю пришел знакомый и пожаловался, что между ним и двумя проживающими у него в доме мужчинами систематически возникают конфликты. Вечером следующего дня мужчина прибыл к дому знакомого и в ходе возникшей ссоры нанес множественные удары деревянной битой по различным частям тела обидчиков, после чего ушел. В результате причиненной черепно-мозговой травмы 46-летний потерпевший скончался на следующий день, а второй пострадавший был доставлен в больницу, где находится по сегодняшний день.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.