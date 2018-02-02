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В Новопокровском районе местный житель подозреваются в причинении телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть

Пятница, 02 февраля 2018 14:06
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Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя станицы Новопокровской, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда 46-летнему мужчине, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, 30 января 2018 года к 48-летнему местному жителю пришел знакомый и пожаловался, что между ним и двумя проживающими у него в доме мужчинами систематически возникают конфликты. Вечером следующего дня мужчина прибыл к дому знакомого и в ходе возникшей ссоры нанес множественные удары деревянной битой по различным частям тела обидчиков, после чего ушел. В результате причиненной черепно-мозговой травмы 46-летний потерпевший скончался на следующий день, а второй пострадавший был доставлен в больницу, где находится по сегодняшний день.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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