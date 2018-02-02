В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием полицейского автомобиля и мотоцикла, в результате которого погибли два человека

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского ППС УВД по городу Краснодару по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч.5 ст.264 УК РФ).

Напомним, вечером 29 августа 2017 года на пересечении улиц Северной и Передовой произошло столкновение автомобиля УАЗ 315195 и мотоцикла марки «Kawasaki». По данным следствия, водитель автомобиля УАЗ при исполнении служебных полномочий без использования проблесковых маяков и специальных звуковых сигналов при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу 21-летнему водителю мотоцикла, который ехал вместе с 29-летним пассажиром. В результате столкновения транспортных средств водитель мотоцикла погиб на месте, а пассажир был доставлен в больницу, где скончался на следующий день в результате полученных травм.

Мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.