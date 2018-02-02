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В Усть-Лабинском районе директор букмекерской конторы и местная жительница подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр

Пятница, 02 февраля 2018 14:07
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Следственным отделом по Усть-Лабинскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины и 21-летней местной жительницы, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием сети «Интернет» и средств связи (п.«а» ч.2 ст.171.2 УК РФ).

Установлено, что мужчина является директором организации, расположенной по улице Свердлова в городе Усть-Лабинске, которая осуществляет прием ставок. По версии следствия, с целью извлечения выгоды он организовал в указанном помещении незаконные азартные игры с использованием сети «Интернет». Кроме того, в преступную деятельность он привлек 21-летнюю местную жительницу, которая выступала в качестве оператора-кассира и осуществляла прием и выдачу денежных средств. Сам мужчина контролировал работу игрового зала и вел учет дохода. В августе 2017 года незаконная деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками полиции. В ходе осмотра помещения следствием обнаружены и изъяты 10 игровых терминалов, в которых было установлено программное обеспечение для проведения азартных игр.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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