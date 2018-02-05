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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре молодой человек подозревается в убийстве своей бабушки

Понедельник, 05 февраля 2018 13:05
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Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 76-летней бабушки (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что подозреваемый проживал вместе с бабушкой в одной из квартир по улице Тюляева. По данным следствия, днем 1 февраля 2018 года между родственниками возникла ссора, в ходе которой пожилая женщина указала внуку на чрезмерное употребление им алкоголя. В результате конфликта мужчина стала душить бабушку. Женщина стала пытаться вырваться, после чего упала на пол. Тогда злоумышленник придавил ногой лежащую бабушку и ушел. Вернувшись, он обнаружил пострадавшую без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы, не сообщив при этом о совершенном преступлении. Между тем, согласно заключению судебно-медицинского исследования причиной смерти погибшей явилась асфиксия.

В настоящее время подозреваемый задержан, сегодня следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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